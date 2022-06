Mit Bundestrainer Flick und Kimmich! DFB-PK vor Nations League im LIVETICKER

Anzeige

Das DFB-Team bereitet sich auf die Nations League vor. Bundestrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich äußern sich zur Causa Robert Lewandowski. Die Pressekonferenz live.

Die WM 2022 in Katar ist noch in weiter Ferne und wird erst im Winter ausgetragen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Dennoch ist der Kampf um die begehrten WM-Tickets bereits entbrannt. In der UEFA Nations League können sich die DFB-Stars gegen Italien, England und Ungarn nun Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

Auf der DFB-Pressekonferenz am Freitagmittag äußerten sich Flick und Joshua Kimmich zu Gnabrys Zukunft beim FC Bayern. Kimmich nahm auch Stellung zur Causa Robert Lewandowski.

Alles Wichtige von der PK können Sie hier im TICKER nachlesen.

+++ Kimmich über Gnabry +++

„Das ist für mich ein schwieriges Thema, denn er ist mein bester Freund. Wir verstehen uns auf und neben dem Platz sehr gut. Ich wünsche ihm, dass er eine Entscheidung für sich persönlich findet. Er weiß ja, was er an Bayern hat. Jeden Tag in ein Team zu kommen, wo wir Spaß haben. Er hat jedes Jahr die Chance, um alle wichtigen Titel mitzuspielen. Trotzdem muss er entscheiden, was das Richtige für ihn ist.“

+++ Kimmich über Nationalmannschaft +++

„Es sind zwei verschiedene Mannschaften. Leider war ich im letzten halben Jahr nicht zu oft bei der Nationalmannschaft. Bei den Bayern haben wir sicherlich zu wenig erreicht. Wir müssen uns da in der nächsten Saison anders präsentieren. Bei der Nationalmannschaft kommen jetzt mit der Nations League, Weltmeisterschaft und dann Europameisterschaft wichtige Turniere.“

+++ Kimmich über Lewandowski +++

„Da wurde zuletzt sehr viel dazu gesagt. Serge (Gnabry) gestern ja auch schon, Goretzka und andere. Deshalb werde ich dazu nichts sagen. Das müssen die beiden unter sich klären, also der Verein und der Spieler.“

+++ Kimmich über Kritik an seiner Spielweise +++

„Prinzipiell bin ich ein Spieler, der viel von sich erwartet, der sich stets weiter entwicklen will. Als Sechser ist die Defensive natürlich das Hauptaugenmerk. Aber wir alle gemeinsam müssen verteidigen und die Gegentore verhindern.“

„In dieser Saison haben wir sicher zu viele Gegentore bekommen. Da muss nicht nur ich mich verbessern, sondern die ganze Mannschaft. Da müssen wir uns strecken in der kommenden Saison.“

+++ Kimmich über seinen Führungsanspruch +++

„Bei der Wahrnehmung der Anderen, müssen Sie die Anderen fragen. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier schon gern gesehen bin.“

+++ Kimmich über vermeintlich kleine Gegner +++

„Da macht man schon Unterschiede, aber auch gegen diese Mannschaften musst du erst einmal gewinnen. Die Spiele, die jetzt anstehen, sind dann nochmal speziell. Das sind auch keine Freundschaftsspiele. Da ist die Nations League schon gut, weil es um was geht. Und dann wird man sehen, wo wir stehen.“

+++ Kimmich über Nations League +++

„Die Freude ist immer groß, wenn man für Deutschland spielt. Beim DFB-Team haben wir immer viel Spaß. Ich freue mich sehr auf das Italien-Spiel, und vor allem das wir gleich vier Mal ran dürfen.“

+++ Flick über Italiens WM-Aus +++

„Da waren wir alle überrascht, dass Italien ausgeschieden ist. Auch sie mussten leidvoll erfahren, dass man durchaus gegen kleinere Mannschaften ausscheiden kann. Ich wünsche ihm trotzdem, dass er das Ruder wieder herumreißen kann und Erfolg, denn ich schätze ihn sehr. Er hat die Qualität, Klasse und Leidenschaft, Italien wieder dorthin zurückzuführen, wo sie hingehören.“

+++ Flick über neuen BVB-Block +++

„Es kommt ganz allein auf ihre Leistungen an. Wenn sie gut spielen und besser sind, als ihre Konkurrenten, haben sie auch gute Chancen, zu spielen.“

+++ Flick über seine Aufstellungen +++

„Ich denke von Spiel zu Spiel. Erst einmal steht Italien an. Nach dem Spiel müssen wir sehen inwieweit alle in der Regeneration sind. Denn am Mittwoch ist wieder ein wichtiges Spiel gegen England. Wir wollen aber mit der bestmöglichen Mannschaft gewinnen.“

+++ Flick über seine Stürmer +++

„Ich glaube, dass wir uns nicht verstecken brauchen. Wir als Trainer-Team können da sehr happy sein. In vielen Spielen ist das ein Vorteil, so eine Flexibilität und Variabilität zu haben.“

+++ Flick über Gnabry +++

„Serge ist einer Spieler, der vorne auf vielen Positionen spielen kann. Der im Eins-gegen-Eins sehr stark ist. Er hatte nach Lewandowski immer die zweitmeisten Tore bei Bayern geschossen. In München spielt er auch mit seinen Best Buddy zusammen und weiß, was er bei Bayern hat. Ob er nach vier Jahren eine neue Herausforderung sucht, könnte eine Rolle spielen, das Geld weniger. Er ist jemand, der seine Zukunft sehr reflektiert betrachtet. Ich wünsche mir schon, dass er bei einem Verein spielt, wo er seine Qualitäten mit einbringen kann, und wo er sich wohl fühlt.“

+++ Flick über Timo Werner +++

„Ich habe ihn sehr engagiert und konzentriert erlebt. Was bei ihm wichtig ist, dass er in einem physisch guten Zustand ist. Er ist da und aktiv.“

+++ Flick über große Gegner +++

„Grundsätzlich ist es so, dass man auch gegen vermeintlich kleinere Mannschaften gewinnen muss. Das ist auch in der Bundesliga so. Da kann man auch Meisterschaften verspielen. Das Team hat gezeigt in den Spielen gegen kleinere Mannschaften, dass sie sich voll reinhängt. Für das stehen wir und diesen Weg wollen wir weitergehen.“

+++ Flick über Nations League +++

„Wir wollen unter die besten der Welt zurückkommen. Wir sind gut vorbereitet und müssen nun sehen, was die vier Spiele hergeben. Und danach sehen wir, was wir für die WM 2022 in Katar besser machen müssen.“

+++ Flick über Reus und lange Pause +++

„Wir haben versucht, den Wettkampf im Training nach der langen Pause zu simulieren. Jeder ist sehr motiviert, das bestmögliche Ergebnis zu holen. In Bologna wird es heiß werden, doch damit müssen beide Teams klarkommen.“

„Es ist alles in Ordnung. Marco macht heute und morgen separate Trainingseinheiten. Dann werden wir sehen, ob Reus morgen im Kader dabei ist.“

+++ Flick über Italien +++

„Es ist sicher nicht einfach, den Gegner vorauszusagen. Es ist das zweite Mal, dass Mancini einen neuen Zyklus einleitet. Er hat einen sehr großen Kader mit vielen jungen, ehrgeizigen Spielern. Er hat eine fantastische Arbeit geleistet nach der WM in Russland. Wir alle waren Fan während der Europameisterschaft. Der Team-Geist und wie sie Fußball gespielt haben, das war beeindruckend. Er wird das gleiche wieder versuchen. Da hat er enorme Qualität, das auch umzusetzen. Wir werden aktiv in das Spiel gehen.“

+++ Flick über Kimmichs Sechser-Rolle +++

„Ich erwarte von ihm und von jedem Spieler eine Weiterentwicklung. Jeder Einzelne hat noch Luft nach oben, da gehört auch Joshua dazu. Wir haben in den letzten 14 Tagen die Aufgaben der Positionen besprochen. Da ist Klarheit wichtig. Wenn du mit zwei Sechsern spielst, dann müssen die gut aufeinander abgestimmt sein. Der Eine muss auf den Anderen aufpassen. Da haben wir im Trainer-Team aufmerksam gemacht.“

+++ Flick über Vorbereitung +++

„Natürlich sind wir alle froh, dass es losgeht. Wir hatten in Marbella eine gute Vorbereitung und auch hier. Wir sind happy, jetzt in der Nations League loszulegen. Alle sind motiviert.“

+++ Und jetzt geht es los! +++

Für 12.45 Uhr hat der DFB die Pressekonferenz angesetzt - und jetzt geht es auch los.

+++ Offene Fragen bei Gnabry, Adeyemi und Hofmann +++

Verlängert Serge Gnabry beim FC Bayern? Wie plant Karim Adeyemi seine Zukunft beim BVB? Und was denkt Jonas Hofmann über die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach? Auch abseits der Nationalmannschaft mussten die DFB-Stars auf der PK am Donnerstag einige knifflige Fragen beantworten.

+++ Wann und wo wird gespielt? +++

Am Samstag, den 4. Juni, trifft Deutschland im Stadion Renato Dall‘ara in Bologna auf den italienischen Europameister. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Die Squadra Azzurra hatte am Mittwoch gegen Argentinien nicht den Hauch einer Chance. Zudem war es für Kapitän Giorgio Chiellini sein letztes Spiel für Italien.

+++ Die deutsche Gruppe in der Nations League +++

Neben Italien sind England und Ungarn die weiteren Gruppengegner. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich für die K.o.-Phase. (DATEN: Tabellen der Nations League)





