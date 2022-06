Formel 1: Ferrari-Protest gegen Red Bull enthüllt kuriose Farce

Schumacher? "Kann nicht so weitergehen!"

Ein vermeintlicher Regelverstoß von Pérez und Verstappen hat in Monaco Ferrari auf den Plan gerufen. Inzwischen ist klar: Ein Copy-and-Paste-Fehler hat das Wirrwarr verursacht.

Sergio Pérez musste am Wochenende noch etwas zittern um seinen Sieg beim Grand Prix in Monaco: Konkurrent Ferrari hatte dabei nach dem Rennen Protest gegen den Rennausgang eingereicht, den die FIA jedoch abgewiesen hat . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Stein des Anstoßes: Beide Red-Bull-Fahrer - also Pérez und auch Weltmeister Max Verstappen - hätten nach Reifenwechseln bei der Boxenausfahrt mit dem linken Vorderreifen die durchgezogene Linie nach links verlassen - verbotenerweise, vermeintlich.

Die FIA hatte entschieden, dass dem nicht so war, womit sich am Stand der Dinge im WM-Kampf zwischen dem Red-Bull-Duo und Ferrari-Nummer-1 Charles Leclerc nichts geändert hat.

Wendete FIA veralteter Regel an?

Im Fokus der Auseinandersetzung stehen die sogenannten Event Notes, die vom Rennleiter bei jedem Grand Prix an die Teams geschickt werden.

Dort stand, dass es verboten ist, dass irgendein Teil des Autos den blaumarkierten Bereich zwischen Strecke und dem Einfahrt in die Boxengasse überschreitet.

Schuldfrage bei der FIA

Vor der Saison war es verboten, dass ein Teil vom Auto die begrenzende Line zwischen Strecke und Boxengasse überqueren darf. In der neuen Regel ist der Wortlaut anders: Dort steht, dass lediglich kein Rad die Linie überqueren darf. Die Regeländerung wurde in den Event Notes der neuen Saison jedoch nicht berücksichtigt, wegen eines „Copy and Pastes aus der Version von 2021″, wie Rennleiter Eduardo Freitas laut Steward-Statement bekannte.