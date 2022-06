Handball, HBL: Gislason gratuliert Meister SC Magdeburg

„Ich glaube, dass es keine Eintagsfliege sein wird“, sagte der Isländer dem SID und lobte die gute sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des Klubs in den vergangenen Jahren: „Von daher denke ich, dass Magdeburg eine sehr gute Chance hat, sich da richtig einzumischen in den Kampf der nächsten Jahre.“

Magdeburg hatte am Donnerstagabend vorzeitig seinen ersten Meistertitel seit 21 Jahren perfekt gemacht. Rekordchampion THW Kiel, der in den vergangenen beiden Saisons jeweils vor der SG Flensburg-Handewitt triumphiert hatte, kann den SCM in den verbleibenden Spielen nicht mehr einholen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der HBL)

„Er ist für mich eine ganz entscheidende Figur für den Erfolg“, sagte der 62-Jährige: „Benno hat es verdient.“ Wiegert habe in den sechseinhalb Jahren „seine Linie gefunden und die jetzt auch durchgezogen. Ich glaube, das war für ihn gar nicht so einfach am Anfang. Er hatte nicht nur Befürworter, als er in Magdeburg angefangen hat. Er hat sich auf seine Weise durchgesetzt.“