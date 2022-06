viprize-gewinne-tesla-model-y-performance-und-meet-and-greet-erlebnis-mit-nico-rosberg

Der Krieg in der Ukraine fordert viele Opfer. Darunter vor allem Familien mit Kindern, die in den vergangenen Monaten zu zigtausenden in die Nachbarländer geflüchtet sind oder noch immer im Krisengebiet ausharren müssen. Wie bereits während der Covid-19-Pandemie 2020 möchte Nico Rosberg gemeinsam mit seinen Partnern und Fans helfen.

Das gesammelte Geld wird in gleichen Teilen an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ sowie die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung gespendet. Beide Organisationen unterstützen Flüchtlinge und Betroffene des Ukraine-Krieges sowohl im Land als auch in den Aufnahmeländern.