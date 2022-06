MotoGP: Marquez nach Oberarmbruch zum vierten Mal operiert

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss nach seinem Oberarmbruch zum vierten Mal operiert worden. Stefan Bradl springt erneut in die Bresche.

Der dreistündige Eingriff sei ohne Komplikationen verlaufen, teilte die Mayo Clinic in Rochester/Minnesota mit.

Der 29-jährige Spanier wird in den kommenden Tagen zur Beobachtung in den USA bleiben, ehe er zur weiteren Behandlung in seine Heimat zurückkehrt.