Triathlon: Blummenfelt nimmt Rekord ins Visier

Kristian Blummenfelt nimmt in der Lausitz eine besondere Bestmarke ins Visier. Für den König der Triathleten werden dabei aber auch Regeln aufgeweicht.

Kristian Blummenfelt will am Sonntag in der Niederlausitz unter „Laborbedingungen“ die Sieben-Stunden-Marke über die Ironman-Distanz knacken. Mit Unterstützung und angepassten Regeln schwimmt, radelt und läuft der Norweger gegen die Zeit.