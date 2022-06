NFL verliert Kultfigur Ryan Fitzpatrick - und zwei weitere langjährige Stars

Fitzpatrick erreicht Kultstatus mit Auftreten

So spielte er noch für die Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston Texans, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins und eben Washington.

Die sportliche Bilanz Fitzpatricks ist gemischt, wie auch seine anderen Spitznamen „Fitztragic“ und „Fitzception“ nahelegen: In fast all seinen Spielzeiten verloren seine jeweiligen Teams mehr Spiele als sie gewannen, die einzigen Ausnahmen waren die Jets 2015 und die Dolphins 2020 - wo er sich damals noch mit Hoffnungsträger Tua Tagovailoa auf der Starter-Position abwechselte. Die Playoffs erreichte Fitzpatrick nie.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport wird Fitzpatrick - der mit seiner Uni-Liebe Liza Barber sieben Kinder hat - der Liga darüber hinaus erhalten bleiben. So soll er sich in Verhandlung mit Amazon über ein mögliches Engagement im Rahmen der NFL-Übertragung befinden.

Frank Gore beendet Hall-of-Fame-Karriere

So soll er laut Adam Shefter von ESPN einen Ein-Tages-Vertrag bei den San Francisco 49ers unterschrieben haben, die ihn 2005 an der 65. Stelle gedraftet. Dort mauserte er sich in den zehn folgenden Jahren zu einem der besten Running Backs der Liga und übertrumpfte dabei achtmal die magische Marke von 1000 Yards.

Insgesamt kommt er in seiner Karriere auf genau 16.000 Yards und ist damit auf Platz drei in der ewigen Bestenliste. Kein Wunder also, dass er in das beste Team des vergangenen Jahrzehnts gewählt wurde und als sicherer Kandidat für die Hall of Fame gilt.