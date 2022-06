Berüchtigte WWE-Auftritte: Brian Pillmans Witwe Melanie ist tot

Vor 25 Jahren schockte der frühe Tod ihres Mannes die Wrestling-Welt. Vor einem Jahr rief eine in der Szene vielbeachtete TV-Doku auch ihre traurige Geschichte in Erinnerung. Nun ist Melanie Pillman, die Witwe von WWE-Star „Loose Cannon“ Brian Pillman verstorben.

WWE-Interview machte Melanie Pillman unfreiwillig berühmt

Melanie sagte im vergangenen Jahr in der Doku „Dark Side of the Ring“, dass McMahon dabei auch die Absprache gebrochen hätte, Brians eigene Drogenprobleme und deren damals noch nicht abschließend geklärte Rolle beim Ableben ihres Mannes in der Konversation nicht anzusprechen.