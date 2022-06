David Peters gewinnt viertes Bracelet

Es war einer der schnellsten Finaltische in der Geschichte der WSOP. Nach nur 26 Händen in etwas mehr als einer Stunde krönte sich David Peters mit seinem insgesamt vierten Bracelet bei einer WSOP. Der Sieg brachte ihm zusätzlich $1.166.810. Das Turnier war aufgrund des hohen Buy-ins von $100.000 hochkarätig besetzt.

Starker Auftakt für Aldemir

Aldemir war mit nur noch sieben Big Blinds an Chips in den Finaltag gestartet und musste dann als Erster ausscheiden. „Der Vorteil ist, ich kann direkt zum nächsten Event gehen. Das $25.000 Heads Up ist dazu auch eins meiner Lieblingsturniere“, ließ Aldemir über Instagram verlauten.

Und bei diesem Event läuft es direkt wieder hervorragend für den Berliner. Soeben hat er in der zweiten Runde den starken Mikita Badziakouski bezwungen. In seiner letzten Hand gewann Aldemir mit Q♥️Q♠️ gegen 6♦️6♣️ des Weissrussen. Damit muss Aldemir nur noch eine weitere Runde überstehen, um auch bei diesem Event in den Geldrängen zu landen. In der nächsten Runde kommt es zum deutschen Duell gegen Christoph Vogelsang. Beide waren erst am Vorabend gemeinsam Abendessen.