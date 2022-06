Fulminanter Start in NBA-Finals: Boston siegt bei Warriors

Die Boston Celtics haben einen fulminanten Start in die NBA-Finals hingelegt und den ersten Schritt zu ihrem 18. Titel gemacht. Dank eines furiosen Schlussviertels siegte das Team um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis mit 120:108 bei den Golden State Warriors und fügte dem Kontrahenten die erste Heimniederlage in den aktuellen Play-offs zu.

In ihrem ersten Finale seit zwölf Jahren lagen die Celtics vor dem letzten Abschnitt bereits mit 80:92 zurück, ehe sie die Partie mit einem 17:0-Lauf drehten. Der 36 Jahre alte Celtics-Routinier Al Horford erzielte 26 Punkte, davon allein elf im Schlussviertel, das mit 40:16 an die Gäste ging. Boston liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 1:0 in Führung. Für den Titelgewinn, für Boston wäre es der erste seit 2008, sind vier Siege vonnöten.