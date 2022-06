NHL: Leon Draisaitl & Edmonton Oilers in Spiel 2 mit Pleite gegen Colorado Avalanche

NHL: Oilers erneut ohne Sieg gegen Colorado Avalanche

Rekordserie von Leon Draisaitl gerissen

Als erster NHL-Profi der Geschichte waren dem gebürtigen Kölner zuvor in sechs Playoff-Spielen nacheinander Mehrfach-Vorlagen gelangen, hatte in dieser Statistik damit unter anderem NHL-Ikone Wayne Gretzky überflügelt.

Weiter geht es im Kampf um den Einzug in die Stanley-Cup-Finals in der Nacht zu Sonntag, wenn die Kanadier erstmals in der Serie im Rogers Place antreten und dabei auf ihre Heimstärke setzen.

„Wir waren in der letzten Zeit ein wirklich solides Heimteam“, sagte Stürmerstar Connor McDavid: „Wir lieben es, vor diesen Fans zu spielen, und wir werden uns diese Serie zu Hause zurückholen.“ Auch Spiel vier steigt in Edmonton.

In der Final-Serie treffen Colorado oder die Oilers auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning oder die New York Rangers, die in der Finalserie der Eastern Conference aktuell in Führung liegen.