eSport: Titelverteidiger Gültekin zurückhaltend

Das Final-Wochenende der virtuellen Bundesliga steht an © FIRO/FIRO/SID

Titelverteidiger Umut Gültekin blickt zuversichtlich auf das Grand Final der virtuellen Fußball-Bundesliga.

Titelverteidiger Umut Gültekin blickt zuversichtlich auf das Grand Final der virtuellen Fußball-Bundesliga. "Ich gehe als einer der Favoriten in das Turnier", sagte der eSportler vor dem anstehenden Final-Wochenende in Köln in einer Medienrunde. Das Teilnehmerfeld sei aber "stark. Man kann gegen jeden verlieren." Es hänge "viel von der Tagesform" ab.

Am Samstag (20.00 Uhr) und Sonntag (17.45 Uhr/jeweils Sport1) wird der neue deutsche Einzelmeister in der Fußball-Simulation FIFA 22 ausgespielt. Neben Gültekin sind noch 31 weitere Spieler am Start. "Es ist alles vertreten", erklärte Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga: "Von alt-arrivierten Kräften bis hin zu neuen Gesichtern."

Zunächst spielen je 16 Profis auf der Playstation 5 und der Xbox Series X/S fünf Spielrunden im so genannten Swiss-Format. Die besten acht Spieler je Konsole qualifizieren sich dann für die K.o.-Runde, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das konsolenübergreifende Finale findet am Sonntag ab 19.05 Uhr statt. Das Preisgeld des von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der ESL organisierten Wettbewerbs beträgt 100.000 Euro, der Sieger erhält 40.000 Euro.