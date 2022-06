Spanien verpasst Sieg gegen Ronaldo und Portugal - Tschechien bezwingt die Schweiz

An die Tabellenspitze setzte sich Tschechien. In Prag bezwangen die Gastgeber die Schweiz im Duell zweier Viertelfinalisten der vergangenen Fußball-EM mit 2:1 (1:1).

Ein Traumtor brachte die Spanier in Führung: Jungstar Gavi leitete mit einer Balleroberung in der eigenen Hälfte einen perfekten Konter ein. Der 17-Jährige bediente nach einem Sprint über 40 Meter Pablo Sarabia, der den Ball direkt auf den Torschützen Morata weiterleitete.

Bayer Leverkusens am Nachmittag vermeldeter Zugang Adam Hlozek stand in der tschechischen Startelf, sein neuer Mitspieler Patrik Schick, zweitbester Torschütze der Bundesligasaison, fehlte nach einer Leistenoperation.

Erling Haaland schoss Norwegen in der Gruppe B4 zum 1:0 (1:0)-Sieg in Serbien. Der Torjäger, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt, traf in Belgrad in der 26. Minute. Es war sein 16. Tor im 18. Länderspiel.