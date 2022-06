Andrew Robertson klagt über harte Tage nach Liverpool-Pleiten und Schottland-Aus

Es gibt da einen derben Fußball-Spruch: „Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Was Andi Brehme damals ganz unverhohlen ausdrückte, scheint in den jüngsten Tagen auch Liverpool-Star Andrew Robertson zu betreffen.

Nicht genug, dass der 28-Jährige mit den Reds den Meistertitel und den Champions-League-Triumph knapp verpasst hatte - am Mittwoch platzten auch noch seine WM-Träume, als Schottland der Ukraine mit 1:3 unterlag.

Robertson: „Werde mich selbst darum kümmern“

„Für mich persönlich waren es die zehn härtesten Tage meiner Karriere. Emotional, mental, physisch, in jeder Hinsicht", erklärte Robertson nach der Playoff-Niederlage in Glasgow.

Am 22. Mai hatte Manchester City den Reds den Premier-League-Titel weggeschnappt, sechs Tage später setzte es die Pleite in Paris gegen Real Madrid. Das WM-Aus am Mittwoch schloss die Niederlagenserie ab.