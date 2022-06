Nach 21 Jahren: SC Magdeburg ist vorzeitig deutscher Handball-Meister

Der SC Magdeburg ist erstmals seit 21 Jahren wieder deutscher Handball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert sicherte sich den vorzeitigen Titelgewinn durch ein 31:26 (15:15) gegen HBW Balingen-Weilstetten. In den ausstehenden beiden Spielen ist der SCM angesichts von 60:4 Punkten nicht mehr von der Bundesliga-Spitze zu verdrängen.

Vier Tage nach dem so unglücklich verlorenen Finale in der European League (39:40 nach Verlängerung bei Benfica Lissabon) tat sich der SCM mit Abstiegskandidat Balingen lange schwer. Erst in der Schlussphase konnten sich die Gastgeber entscheidend absetzen.