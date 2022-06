HBL: SC Magdeburg krönt sich zum Meister in der Handball-Bundesliga

Magdeburg uneinholbar vor Kiel

„Wir sind heute durch die Hölle gegangen. Wir haben es uns nicht so schwer vorgestellt, dass wir so lange zittern müssen. Der Verein hat es so was von verdient. Heute wird es eskalieren, heute wird keiner schlafen, heute wird die Stadt abgefackelt“, erklärte ein überwältigt wirkender Philipp Weber nach der Partie bei Sky.