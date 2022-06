"Endet wie Rensing": Soll Nübel Neuer im Tor beerben? Fanmeinungen zum Bayern-Plan

Das erklärte der 45-Jährige gegenüber Sport Bild : „Der FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel, weil wir an seine Qualität glauben und uns perspektivisch auf der Torwartposition aufstellen wollen.“

Einen bevorstehenden Konflikt mit Nübel aufgrund der Vertragsverlängerung mit dem mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer scheint es erstmal nicht zu geben, wie der Berater des 25-Jährigen Stefan Backs bereits im Gespräch mit SPORT1 klarstellte: „Der FC Bayern hat uns frühzeitig darüber informiert, mit Manuel Neuer bis 2024 verlängern zu wollen. Das ist kein Problem, an der Situation von Alex hat sich dadurch erst mal sowieso nichts geändert.“

Eine Verlängerung ist also durchaus im Bereich des Machbaren und die Münchener möchten damit an ihrem Plan festhalten: Nübel soll mit der Zeit in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Doch hat er wirklich das Zeug dazu? (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)