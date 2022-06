WM in Katar: DFB gestaltet Fahrplan für das Wüstenturnier

Der WM-Fahrplan der deutsche Nationalmannschaft nimmt allmählich Konturen an. DFB-Manager Oliver Bierhoff plant eine frühzeitige Akklimatisierung in der Wüste.

In 174 Tagen startet die deutsche Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Japan in die WM!

Vor dem Auftakt in das Turnier in Katar wird sich das DFB-Team zunächst wohl in Dubai vorbereiten, um sich schon mal an die Bedingungen am Persischen Golf zu gewöhnen. „Es ist unser Plan, dass wir uns frühzeitig akklimatisieren“, erklärt DFB-Manager Oliver Bierhoff.

Der grobe Fahrplan sieht demnach so aus: Am Wochenende des 12./13. November wird noch ein Bundesliga-Spieltag ausgetragen, am 14. November will der DFB-Tross dann in Dubai ankommen und dort ein viertägiges Trainingslager aufschlagen, ehe es am 17. November nach Katar geht.