Biathlon: Ex-Biathletin Laura Dahlmeier veröffentlicht eigenen Bergsteigerfilm

Faulenzen? Das gibt es mit Laura Dahlmeier nicht. Die ehemalige Biathletin hat als Ehrengast beim Bayern Outdoor Filmfestival (BOFF) ihren ersten Bergsteigerfilm mit dem Titel „United by Summit - Vom Biathlon zum Extremklettern“ vorgestellt.

Gemeinsam mit den „Huberbuam“ Thomas und Alexander Huber, die in der Szene bekannte Extremkletterer sind, meisterte die 28-Jährige eine selten genutzte Route am Montblanc in den französischen Alpen.