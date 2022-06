Früherer Paralympics-Sieger Wollmert beendet Karriere

Der fünfmalige Paralympics-Sieger Jochen Wollmert beendet nach über drei Jahrzehnten seine internationale Karriere im Para-Tischtennis. Wie der Deutsche Behindertensportverband mitteilte, wird der 57-Jährige Anfang Juni in Mexiko seinen letzten größeren Wettkampf bestreiten. „Ich werde weiter Tischtennis spielen, nur nicht mehr so häufig wie in den vergangenen Jahrzehnten“, sagte Wollmert.