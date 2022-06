FIFA- und Bayer-04-Leverkusen-Profi Furky im Interview zum Grand Final der Virtual Bundesliga

Am 04. und 05. Juni duelliert sich die hiesige Creme de la Creme in FIFA 22 um die begehrte Meisterschale der Virtual Bundesliga. Gelingt es dem Leipziger Superstar Umut Gültekin den Titel zu verteidigen oder sehen wir am kommenden Wochenende einen gänzlich anderen Spieler triumphieren? Das alles sind Fragen, über die unser Moderationsduo Niklas Walkerling und Marc Engelbrecht im Zuge der neusten Ausgabe des hauseigenen eSports-Programms „Inside eSports“ mit SPORT1- und FIFA-Experte Furkan „Furky“ Kayacik von Bayer 04 Leverkusen gesprochen haben.

VBL-Einzelmeisterschaft: Alte Bekannte und junge Wilde

So oder so verspricht das kommende Wochenende eine mit Spannung geladene Angelegenheit zu werden! SPORT1 ist am Samstag ab 20:00 Uhr live mittendrin und zeigt am Sonntag ab 17:45 Uhr das große Finale der Deutschen Meisterschaft in der Virtual Bundesliga LIVE im Free-TV.