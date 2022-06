NFL: Verstorbener John Madden ziert in diesem Jahr das Madden-Cover

Die neue Version vom NFL-Videospiel Madden wird in diesem Jahr ihrem Namensgeber John Madden gewidmet. Der legendäre Coach und Kommentator wird dabei nicht nur das Cover zieren.

Während in der Vergangenheit zumeist die Superstars der Liga auf dem Videospiel zu sehen war, wird in diesem Jahr der Namensgeber John Madden zu sehen sein.

Damit erinnert der Entwickler EA Sports an den berühmten Trainer und späteren Kommentator der NFL, der im Dezember vergangenen Jahres verstorben war . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Normalerweise schauen wir nach dem aufstrebenden Talent oder einem Fanliebling als Cover-Star, doch in diesem Jahr hatten wir natürlich den Tod von Coach John Madden“, erklärte Aaron McHardy, der Executive Gameplay Producer von EA SPORTS Madden NFL 23, im Interview mit Spox .

EA mit besonderen Features in Erinnerung an Madden

In der diesjährigen Ausgabe wird die NFL-Legende nicht nur auf den drei Covers auftauchen, sondern auch dreimal im Spiel anzutreffen sein.

So beginnt Madden NFL 23 mit einem Spiel zwischen zwei sogenannten „All Madden“-Teams. Dabei werden die Teams von Madden, der dabei an zwei verschiedenen Punkten seiner Trainerkarriere dargestellt wird, selbst trainiert. Die Partie findet im Oakland Coliseum der 70er Jahre, in dem er als Trainer einige legendäre Spiele absolvierte, statt und wird auch von Madden selbst kommentiert.