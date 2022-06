NBA-Finalist Theis zu Zuschauerrolle: "Kein Problem"

NBA-Profi Daniel Theis stellt sich bei den Boston Celtics in den Dienst der Mannschaft. In den Finals sieht er eine große Chance.

NBA-Profi Daniel Theis stellt sich bei den Boston Celtics in den Dienst der Mannschaft, mit seiner Zuschauerrolle in den letzten drei Playoff-Halbfinalspielen konnte der deutsche Basketball-Nationalspieler gut leben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

„Mir ging es nur um den Punkt, dass wir gewinnen. Wenn man jetzt hier wäre und sagt: Ich will aber unbedingt spielen, jetzt bin ich schlecht drauf, bin ein schlechter Teammate, das passt nicht“, so Theis: „Ich glaube, man muss in den Playoffs vom Kopf her immer bereit sein, ins Spiel zu gehen.“