Iga Swiatek greift nach dem Titel in Paris. Die 21-Jährige lässt ihrer Gegnerin keine Chance und springt ins Finale der French Open.

Supertalent Coco Gauff fordert Seriensiegerin Iga Swiatek heraus: Die 18 Jahre alte US-Amerikanerin ist der drei Jahre älteren Polin am Donnerstag ins Finale der French Open gefolgt. (NEWS: Alles zu den Grand Slams)

Gauff ist die jüngste Teilnehmerin eines Grand-Slam-Finals seit Maria Scharapowa 2004 in Wimbledon.

Die Weltranglisten-23. setzte sich in ihrem Halbfinale 6:3, 6:1 gegen die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan durch, agierte nervenstark und bestach mit ihrem kraftvollen Spiel.

Swiatek: „Bin dankbar“

Die klare Favoritin am Samstag ist aber Swiatek, die ihren zweiten Finaleinzug in Paris mit einem 6:2, 6:1-Erfolg in nur 64 Minuten gegen die Russin Darja Kassatkina klarmachte.