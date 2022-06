Pele schreibt an Putin: Stoppen Sie die Invasion

Pele fordert den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem offenen Brief zu einer Beendigung des Krieges gegen die Ukraine auf. Dabei erinnert er an ein vergangenes Treffen.

Die Fußball-Ikone Pele hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem offenen Brief zu einer Beendigung des Krieges gegen die Ukraine aufgefordert.

Der dreimalige Weltmeister betonte am Ende des Briefes: „Die Macht, diesen Konflikt zu stoppen, liegt in Ihren Händen. In denselben Händen, die ich bei unserem letzten Treffen 2017 in Moskau geschüttelt habe.“