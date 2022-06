München 2022: Beachvolleyball-Finals schon ausverkauft

Hohes Zuschauerinteresse an Beachvolleyball-EM © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ADAM HAGY

Gut zwei Monate vor dem Start der European Championships in München haben die Organisatoren die ersten ausverkauften Medaillenentscheidungen gemeldet. Für die Beachvolleyball-Finals am 20./21. August sind bereits keine Tickets mehr erhältlich, das teilte München 2022 am Donnerstag mit.