Handball-Bundesliga: Führt Bennet Wiegert des SC Magdeburg zum Titel?

Kurz vor der großen Meistersause hängt bei Bennet Wiegert der Haussegen schief. Dürfen die beiden Töchter (10 und 7 Jahre alt) trotz der abendlichen Anwurfzeit mit in die Halle, wenn der SC Magdeburg mit seinem Erfolgstrainer am Donnerstag (ab 19.05 Uhr im LIVETICKER) den ersten Meistertitel seit 21 Jahren erringt?

Wiegert: Titel wäre „Verdienst meiner Familie“

„Über diese Frage streite ich gerade mit meiner Frau“, berichtet Wiegert im SID -Interview. Ehefrau Christine ist schließlich für die „Hausordnung“ zuständig und verweist „zu Recht darauf“, dass die Kinder am Freitag in die Schule müssen.

Doch vieles deutet darauf hin, dass sich Papa Bennet diesmal durchsetzt. „Der Titel wäre schließlich auch ein Verdienst meiner Familie“, sagt er: „Sie hält mir den Rücken frei und auch meine schlechte Laune am Abendbrottisch aus, wenn es mal nicht so läuft.“

Monatelang hat Wiegert alles dem Sport untergeordnet, düpierte in der Liga mit einer Mischung aus harter Arbeit und wilder Entschlossenheit die Top-Teams aus Kiel und Flensburg - um die Ernte nun vor seinen Liebsten in der heimischen Getec-Arena einzufahren.

Magdeburg in der Liga nur zweimal besiegt

Der Konkurrenz, die angesichts der jüngsten und schmerzhaften Niederlage im Europacup-Endspiel (39:40 in Lissabon) nun womöglich auf ein Magdeburger Zitterhändchen hofft, erteilt Wiegert eine Absage. „Daraus wird nichts“, so der 40-Jährige: „Wir haben es die ganze Saison nicht bekommen und werden es auch jetzt nicht kriegen.“

Verdient hätten es die Grün-Roten allemal. 55 Pflichtspiele absolvierte Magdeburg in dieser Saison (Wiegerts siebter als SCM-Coach) bereits - und verlor davon gerade einmal vier. Zwei Mal in der Bundesliga sowie das Finale im DHB-Pokal gegen Kiel und das Endspiel in der European League am Sonntag.