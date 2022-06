Anzeige

LoL: Prime League Tag #1: Spandau mit erstem Ausrufezeichen, WAVE überrascht LoL Prime League: Spieltag 1

Eintracht Spandau gewinnt ihr ersten Match im Summer Split der Strauss Prime League © Strauss Prime League via Twitter

Robin Ahlert

Die höchste deutschsprachige League-of-Legends-Liga ist zurück, der erste Spieltag der Strauss Prime League ist Geschichte. Neben einer erwartbar starken Eintracht überrascht WAVE Esports.

Vergangenen Dienstagabend startete die beste LoL-Liga der DACH-Region direkt mit einem richtigen Banger in ihren Summer Split. Mit der Partie zwischen den Unicorns of Love Sexy Edition (UOL SE) gegen Eintracht Spandau trafen direkt am ersten Spieltag zwei Titelaspiranten aufeinander.

Während UOL SE mit Ex-Cloud9-Support Kim „Winsome“ Dong-keon wahrscheinlich den Top-Transfer der Offseason tätigte und dazu auch auf der Top-Lane mit Daniel „Scarface“ Aitbelkacem weiter aufrüstete, setzte die Eintracht auf Kontinuität und hielt das sowieso schon sehr erfolgreiche Team für mindestens einen weiteren Split zusammen.

Prime League: Spandau vs. UOL SE - Das erste Ausrufezeichen

Im dritten Spiel des Abends - zuvor hatte BIG schon gegen GamerLegion und MOUZ gegen E WIE EINFACH E-SPORTS gewonnen - kam es dann zum Showdown und einem klaren Kampf der Philosophien. Denn die Unicorns drafteten einen Komposition, die ganz klar Late-Game-orientiert war.

Mit Vladimir, Yuumi und vor allem Kassadin setzte man auf Champions, die schier ins Unendliche skalieren können und damit stärker werden, je länger das Spiel andauert. Eintracht Spandau befand sich also von Anfang an auf einem Timer. Entsprechend war der Gameplan der Berliner aggressiv zu spielen, um die Partie so früh wie möglich zu beenden, bevor die Teamkomposition der Einhörner ihr volles Potenzial entfalten konnte.

Ein Plan, fast wie geschaffen für das Spandauer Team, welches dafür bekannt ist, früh für die Objectives, wie Drachen und Herald, zu gehen, um sich so direkt zu Beginn einen Goldlead zu verschaffen und diesen dann bestenfalls zum Sieg zu snowballen. Und auch dieses Mal wusste die Eintracht diesen Plan in einen Erfolg umzumünzen.

Schon nach 24 Minuten hatte Spandau die Dragon-Soul auf ihrem Konto. Fünf Minuten später gelang es den Spring-Split-Zweiten auch den Baron Buff zu erlangen. Für die Unicorns kam der finale Push der Spandauer zu früh, um ihn effektiv verhindern zu können.

Mit der Zerstörung des UOL SE-Nexus setzte die Eintracht auch gleichzeitig ein erstes Ausrufezeichen im Kampf um den Titel, in dem Spandau in diesem Split nach der schon äußerst erfolgreichen Debüt-Saison sicherlich noch einmal einen draufpacken will.

WAVE überrascht, Schalke gewinnt enge Partie gegen PENTA

In der nachfolgenden Partie trafen mit Schalke 04 gegen PENTA 1860 zwei Teams aus dem erwarteten Mittelfeld der Prime League aufeinander. Entsprechend knapp war das Spiel. Nach einem langen Hin und Her entschied ein Teamfight, der 3:0 zugunsten der Königsblauen ausging, die Partie.

Im letzten Spiel gab es, zumindest aus Expertensicht, eine waschechte Überraschung. WAVE Esports, das letzten Split gerade einmal einen Sieg erringen konnte und ihr Roster für diese Saison mit drei neuen, maximal unbekannten Spielern „verstärkt“ hat, spielte SK Gaming Prime in einer halben Stunde komplett an die Wand. Mit einem Goldlead von über 12.000 und einer Killbilanz von 25 zu 7 bretterte WAVE wie eine Flutwelle über das Academy-Team des LEC-Vertreters drüber und hat damit nach dem ersten Spieltag schon so viele Siege, wie im gesamten letzten Split.

Weiter geht es mit dem zweiten Spieltag der Strauss Prime League bereits heute Abend ab 18:00 Uhr.

