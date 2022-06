Anzeige

WWE-Flirt MJF fordert im Live-TV von AEW seine Entlassung: Der reale Stunk dahinter WWE-Flirt fordert Entlassung im Live-TV

MJF zündete bei AEW Dynamite eine "Pipe Bomb" © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Konkurrent AEW überführt den realen Streit mit MJF in eine Story, doch der tatsächliche Konflikt bleibt ungelöst - neue Hintergründe vergrößern das Rätsel.

Ist es noch ein realer Eklat oder doch wieder nur Show?

Nach diesem Auftritt ist es keine Frage mehr: WWE-Konkurrent AEW hat die Wirrnisse um ihren mit WWE flirtenden Jungstar MJF eingefangen und zu einer Inszenierung gemacht - eine Inszenierung, die für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Bei der TV-Show Dynamite wandte sich Maxwell Jacob Friedman nach seinem Fanfest-Boykott am Wochenende an die Fans und hielt eine Ansprache, die in vielerlei Hinsicht an die legendäre „Pipe Bomb“ seines Rivalen CM Punk bei WWE erinnerte - gipfelnd in der an seinen Boss Tony Khan gerichteten Forderung: „Feuer mich!“

AEW und MJF verarbeiteten mit dem „Worked Shoot“ ihren realen Streit um Friedmans Anfang 2024 auslaufenden Vertrag zur Drehbuch-Fiktion mit dem Potenzial, einiges an Interesse auf sich zu ziehen.

Der zugrunde liegende Konflikt - zu dem es mittlerweile neue Hintergründe gibt - scheint aber nur beiseite geschoben statt wirklich gelöst und sein Ausgang weiterhin ungewiss.

Eine „Pipe Bomb“ als „Max Friedman“

MJF - am Sonntag beim Pay Per View Double or Nothing noch in einem lang aufgebauten Match mit Ex-Bodyuard Wardlow abgefertigt und mit einer Trage abtransportiert - nahm zu Beginn seiner Rede seinen Burberry-Schal ab und signalisierte damit, dass nun „Max Friedman“ und nicht die Kunstfigur MJF spreche.

Friedman ging auf diverse reale Begebenheiten ein, etwa auf die Berichte eines Treffens zwischen ihm und Khan am Dienstag - das er als erfolglos darstellte (“Too little, too late“) - und die Anwesenheit hochrangiger Entscheider des TV-Imperiums Warner Discovery, mit dem AEW bald eine Verlängerung seiner US-Fernsehverträge aushandeln muss.

Friedman holte aus, dass er seit der AEW-Gründung 2019 alles zu Gold gemacht hätte, was er angefasst hätte, er liefere nicht nur großartige, sondern „perfekte“ Auftritte, schlage nicht nur „Homeruns“, sondern „Grand Slams, und das jede Woche“. Die verdiente Anerkennung dafür bekomme er aber weder von den Fans, noch von Khan.

MJF griff in brisanten Worten diverse Kritikpunkte an der Liga auf, indem er erklärte, dass er nicht „untrainiert“ sei, „nicht so tue, als würde mich New Japan interessieren“, dass er keinen „Sterne-Ratings nachjage“ und „andere Leute nicht auf ihren Kopf fallen lasse“. Er brauche diesen „Bullshit“ nicht, um sich auszuzeichnen, er sei ein „generational talent“, eine Ausnahmeerscheinung.

Er wolle nicht mehr hier sein, sagte Friedman und schloss mit der von vielen F-Worten begleiteten Aufforderung an Khan, ihn zu entlassen - an deren Ende ihm das Mikro abgedreht wurde.

MJF soll tatsächlich deutlich weniger verdienen als Ex-WWE-Stars

Die vielleicht brisanteste Anspielung fiel mit dem Satz, dass Khan ihn „womöglich besser behandeln würde, wenn ich ein Ex-WWEler wäre“. Doch „statt in seine Tasche zu greifen, um den Mann angemessen zu bezahlen, der sich seit Tag 1 den A**** für ihn aufreißt, hortet er sein Geld lieber, um lautet Ex-WWE-Typen zu holen, die mir nicht das Wasser reichen können“.

Tatsächlich berichtete der Pro Wrestling Torch kurz zuvor, dass MJF nachhaltig verstimmt sei, weil er seit der Unterschrift seines Vollzeit-Vertrags im Sommer 2019 keine Gehaltsanpassung auf Top-Niveau bekommen habe. Er verdiene inzwischen sechsstellig, sein Deal sei jedoch immer noch „bescheiden“ im Vergleich zu späteren Verpflichtungen. Torch-Chef Wade Keller nannte namentlich neben den Topstars CM Punk und Bryan Danielson auch Adam Cole und Malakai Black sowie die Altstars Christian Cage und Mark Henry. Manche Stars würden „ein Vielfaches“ verdienen.

Laut Keller hätten Friedman und Khan bis zum vergangenen Jahr ein sehr gutes persönliches Verhältnis gepflegt, es hätte sogar informelle Pläne gegeben, aus dem Vertragsthema eine Story zu spinnen und seinen öffentlichen WWE-Flirt in einer Verlängerung bei AEW münden zu lassen, potenziell mit einem „Face Turn“ vom Schurkencharakter zum Publikumsliebling.

Fanfest-Eklat: War alles anders?

Tatsächlich aber sei der Konflikt real geworden, in einer Weise, die wohl auch Khan überrascht hätte. Friedman hätte backstage zuletzt „verbittert“ gewirkt und ohne die Leidenschaft, die er zu Beginn für AEW sichtbar versprüht hätte. Auch hinter den Kulissen werde spekuliert, ob noch andere, unbekannte Probleme zwischen Khan und Friedman im Raum stünden, es gebe jedoch keine Hinweise, ob das tatsächlich der Fall ist.

In jedem Fall steht die Option, dass MJF 2024 seinem Wegggefährten Cody Rhodes zu WWE folgt, mehr denn je im Raum - diese Tendenz hatten zuvor auch schon andere Medien berichtet.

Eine weitere neue Facette, die Keller vermeldet hatte: Friedmans Abwesenheit bei dem Fanfest in Las Vegas sei womöglich kein wirklicher Boykott gewesen. Friedman sei wohl „nicht in einem Zustand gewesen, in dem es gut gewesen wäre, vor die Öffentlichkeit zu treten“. Die Entscheidung, nicht auf dem Fanfest aufzutreten, sei womöglich gar von AEW ausgegangen oder einvernehmlich getroffen worden.

Ob es wirklich stimmt, dass MJF zwischenzeitlich mit einem vorzeitig Abflug aus Las Vegas gedroht hatte, war schon vorher in Zweifel gezogen worden.

Führt MJF doch alle in die Irre?

Der allgemeine Eindruck ist nun, dass der TV-Auftritt das Ergebnis einer Aussprache und der Versuch ist, für den Moment das Beste aus der Situation zu machen.

Tatsächlich ist die Situation weiter von vielen Fragezeichen begleitet. Keller berichtet in einem Kommentar zu seinem Showreport, dass es weiterhin Vertraute in Friedmans Umfeld gebe, die glaubten, dass Friedman wie einst Brian Pillman eine von langer Hand geplanten „Work“ durchzieht und alle der Nase rumführt - während andere ebenso sicher seien, dass sein Frust zu 100 Prozent real sei und seine Ansprache dies voll widerspiegele.

Gewiss ist: So lange der Burgfrieden zwischen MJF und Khan hält, werden diese offenen Fragen aufmerksamkeitsfördernd für beide Seiten sein.