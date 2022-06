Tottenham-Star Son von Staatspräsident Yoon geehrt

Heung-Min Son ist eine besondere Ehre zu Teil geworden. Er ist in seiner Heimat mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden.

Südkoreas Fußballstar Heung-Min Son ist am Donnerstag mit der höchsten Sport-Auszeichnung seines Landes geehrt worden. Der 29-Jährige von Tottenham Hotspur erhielt vor dem Länderspiel gegen Brasilien in Seoul aus den Händen von Staatspräsident Yoon Suk-Yeol die Cheongnyong-Medaille. Der ehemalige Bundesliga-Profi war in der vergangenen Saison als erster Asiate Torschützenkönig der englischen Premier League geworden.