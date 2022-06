Deutschlands WM-Gegner Japan schlägt Paraguay klar

Deutschlands WM-Auftaktgegner Japan hat dank tatkräftiger Unterstützung aus der Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg im Länderspiel gegen Paraguay gefeiert. Beim 4:1 (2:0) in Sapporo trafen Takuma Asano vom VfL Bochum, (36.), der Frankfurter Daichi Kamada (42.) und Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf (85.). Damit blieb der viermalige Asienmeister zum achten Mal in Folge ungeschlagen.

Der Stuttgarter Hiroki Ito gab zudem sein Debüt für die Japaner, die am 23. November bei der WM in Katar erster Gruppengegner der DFB-Auswahl sind. In der Startelf standen auch Wataru Endo (VfB Stuttgart) und Genki Haraguchi (Union Berlin). Nach dem Anschluss durch Derlis Gonzalez (59.) erzielte Kaoru Mitoma (60.) das zwischenzeitliche 3:1.