Bundesliga: Hofmann wünscht sich nach Absage von Favre schnelle Trainerlösung in Gladbach

Nationalspieler Jonas Hofmann wünscht sich eine schnelle Lösung in der Trainerfrage beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

„Es liegt im Interesse des Vereins, dass diese Problematik bald geklärt ist“, sagte Hofmann in Herzogenaurach, wo sich das DFB-Team auf den Nations-League-Auftakt gegen Europameister Italien in Bologna am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) vorbereitet.