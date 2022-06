Nationalmannschaft: Bayern-Verlängerung? Gnabry blockt ab

Serge Gnabry hält sich weiter bedeckt in Sachen Zukunft. Auch zur Causa Lewandowski äußert sich der Bayern-Star.

Nationalspieler Serge Gnabry gibt sich in Sachen Vertragsverlängerung bei Bayern München weiter schmallippig.

„Zu meiner eigenen Vertragssituation will ich mich hier nicht äußern, deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr“, sagte der 26-Jährige am Donnerstag im Lager der DFB-Auswahl in Herzogenaurach. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)