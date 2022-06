UEFA Super Cup: Ex-Frankfurter Jesús Vallejo von Real Madrid von Eintracht überrascht

Jesús Vallejo und Eintracht Frankfurt haben in der Saison 2016/17 eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Der Spanier kam auf Leihbasis von Real Madrid und eroberte mit starken Leistungen die Fanherzen im Sturm. Den Pokalsieg verpassten die Hessen gegen Borussia Dortmund nur äußerst knapp (1:2).

Seitdem wurde der bis 2025 an die Königlichen gebundene Innenverteidiger in beinahe jeder Transferperiode mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)