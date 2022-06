Schalke-Held Rodrigo Zalazar: So teuer wäre er für Eintracht Frankfurt

Rodrigo Zalazar hat vor allem in der heißen Phase des Aufstiegsrennen seine ganze Klasse gezeigt.

Mit vier Treffern und drei Vorlagen in den letzten acht Partien war der Uruguayer maßgeblich am Aufstieg des FC Schalke 04 beteiligt. Die Entwicklung des 22-Jährigen interessiert auch bei Eintracht Frankfurt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Denn: Im Sommer 2023 können die Hessen Zalazar per Rückkaufoption zurück an den Main holen.

Eintracht und Zalazar: Das sind die Modalitäten

Allerdings beschäftigt sich der Aufstiegsheld damit aktuell überhaupt nicht. Ihm gefiel es nicht, dass er in Frankfurt keine Chance bekam, sich auszuzeichnen. Auf Schalke war das auf Anhieb anders. Zalazar fühlt sich beim Bundesliga-Rückkehrer pudelwohl.

Bereits die ersten Schritte in der neuen Umgebung waren vielversprechend, wie er zuletzt auch im SPORT1-Interview beschrieb: „Bei Schalke hatte ich sofort ein super Gefühl. Ich erinnere mich noch gut daran, als mich Rouven Schröder angerufen hat. Ich saß in der Kabine in Frankfurt und habe einen FaceTime-Call bekommen, die Nummer kannte ich jedoch nicht. Auf einmal war Rouven dran. Er hat mir seinen Plan erzählt und gesagt, dass ich für diesen Klub enorm wichtig sein werde. Das hat mich begeistert.“