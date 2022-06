Gareth Bale verlässt Real Madrid! Weltstar zwischen Zoff und Legende

Am Ende waren die Streitigkeiten zumindest für einen Moment vergessen und es herrschte doch noch so etwas wie Harmonie.

Am Mittwoch wandte sich Gareth Bale in einem emotionalen Post an die Fans von Real Madrid , die ihn tags zuvor im Bernabéu mit Applaus verabschiedet hatten.

Real Madrid holt Gareth Bale für 101 Millionen Euro

Gareth Bale: Golf wichtiger als Fußball?

In der Folgesaison 2016/17 mutierte der Offensivspieler sogar zum Dauerpatienten - und die Fans verloren langsam die Geduld mit dem verletzungsanfälligen Rekordeinkauf. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Bale seinen Ruf als Fußballspieler, der nicht alles seinem Profileben unterordnet - ein Ruf, der sich in den folgenden Jahren immer mehr manifestierte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Bale machte irgendwann keine Anstalten mehr, auch öffentlich zu zeigen, dass er im Leben andere Prioritäten habe, als mit Real Siege einzufahren. Legendär sein Auftritt mit seinen Walisern, als er eine Flagge mit der Aufschrift „Wales. Golf. Madrid. In that order“ (deutsch: „Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge“) hochhielt und in die Kamera grinste.