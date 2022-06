NHL-Playoffs: Leon Draisaitl zieht im Kampf um Stanley-Cup mit Oilers Parallele zu Real Madrid

Nach der dramatischen Niederlage in Spiel 1 zieht NHL-Superstar Leon Draisaitl eine Parallele zwischen seinen Oilers und Real Madrid und erklärt auf SPORT1-Nachfrage, warum er bei der Jagd nach der „am schwersten zu gewinnende Trophäe der Welt“ keinen Druck verspürt.

Der harte Fight in den NHL-Playoffs hat bei Leon Draisaitl Spuren hinterlassen.

Grinsend zeigte der deutsche Superstar von den Edmonton Oilers in einer Medienrunde am Mittwoch seinen lädierten Schneidezahn. (NEWS: Alles zur NHL)

„Das ist schon ein bisschen länger her, aber ich hatte noch nicht die Zeit, den Zahn fixen zu lassen“, meint der Topstürmer lachend, „aber das muss ich jetzt irgendwann noch hinbekommen.“

Dramatischer Fehlstart für Draisaitl

Gegen die Colorado Avalanche hat es in den Finals der Western Conference allerdings in Spiel 1 eine dramatische Niederlage gesetzt – trotz zweier Assists des Deutschen.

Mit 6:8 geriet das Team um Draisaitl und seinen kongenialen Partner Conor McDavid ins Hintertreffen – gerade der schnelle 3:6-Rückstand ärgerte den DEB-Star noch am Tag danach.

„Am schwersten zu gewinnende Trophäe der Welt“

In den laufenden Playoffs hat der Deutsche in 13 Spielen 28 Scorerpunkte erzielte – einen weniger als McDavid. Mit einem Playoff-Schnitt von 1,61 Punkten pro Spiel ist Draisaitl in der ewigen Bestenliste sogar nur hinter Legende Wayne Gretzky (1,84).