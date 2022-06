NFL: Brady und Rodgers siegen bei "The Match" gegen Mahomes und Allen

Beim Charity-Event „The Match“ duellieren sich vier Star-Quarterbacks der NFL im Golf. Am Ende siegt die Erfahrung.

Über zwölf Löcher duellierten sich beide Teams in Las Vegas – zugunsten von notleidenden Menschen in den USA. Am Ende wurde genug Geld erlöst, um über 10 Millionen Mahlzeiten für die Organisation Feeding America zu spenden.