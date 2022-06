Anzeige

LoL: Der LEC Summer Split im Überblick LoL: LEC Summer Split Überblick

Am 17. Juni startet der Summer Split der LEC © Riot Games

EarlyGame

Die europäischen Top-Teams im League of Legends eSports starten in den Summer Split. Und damit auch die europäische Königsklasse LEC. Wer fährt zu den den Worlds?

Das MSI ist vorbei, die chinesische Organisation Royal Never Give Up (RNG) hat sich dort erneut zum Titelträger gekürt und aktuell sitzen League-Fans mit Ausnahme der heimischen Strauss Prime League auf dem Trockenen was LoL auf höchstem Niveau angeht. Doch nicht für lange.

Am Freitag, den 17. Juni hat das Warten auf hochklassige LoL-Partien bereits ein Ende. Dann startet der Summer Split für die League of Legends European Championship (LEC). Verteilt auf acht Wochen werden die Spitzenorganisationen der Region gegeneinander antreten – die besten Teams fahren zu den Worlds in die USA, Mexiko und Kanada.

Anzeige

LEC Summer Split 2022: Die Teilnehmer

In Europa ist G2 Esports, deren Hauptsitz in Berlin liegt, der klare Favorit auf den Titel. Beim MSI war im Halbfinale gegen T1 Schluss, doch in der Liga wollen die amtierenden Champions und Rekordtitelträger der LEC eine weitere gute Saison zeigen und das Ticket für die WM lösen.

Alle Teilnehmer auf einen Blick:

Astralis

Excel

Fnatic

G2 Esports

MAD Lions

Misfits Gaming

Rogue

SK Gaming

Team BDS

Team Vitality

Im vorangegangenen Spring Split haben Rogue und Fnatic eine gute Rolle gespielt. Fnatic kam bis ins Halbfinale, Rogue unterlag im Finale dann G2. Auch die MAD Lions wollen oben angreifen und den Sommer erneut für sich entscheiden. 2021 konnten diese drei Organisationen zu den Worlds fahren.