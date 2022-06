Schalke 04: Wirbel um Hauptsponsor - steigt Gazprom-Nachfolger Vivawest aus?

Erst im März trennte sich der FC Schalke 04 von Gazprom. Nun droht auch der Hauptsponsor-Nachfolger verloren zu gehen - wegen der Rückkehr in die Bundesliga.

Wirbel in Gelsenkirchen: Für die Bundesliga-Rückkehr benötigt der FC Schalke 04 eine deutlich gesteigerte Finanzkraft - und droht deshalb, seinen potentesten Geldgeber zu verlieren. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

„Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Vivawest in diesem Engagement in der ersten Bundesliga bleiben kann, weil es dann tatsächlich auch unsere finanzielle Bereitschaft überschreitet“, sagte Aufsichtsratschefin Bärbel Bergerhoff-Wodopia am Mittwoch.