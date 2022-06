Tennis, French Open: Mutter von Holger Rune verlässt nach Zoff mit ihrem Sohn das Stadion

Dänen-Youngster Holger Rune zeigt sich im French-Open-Viertelfinale gegen Casper Ruud nicht von seiner besten Seite. Der 19-Jährige legt sich mit seiner Mutter an, die daraufhin die Box verlässt.

Diese war von den Worten ihres Sohnes derart genervt, dass sie im dritten Satz den Court Philippe-Chatrier verließ. Erst deutlich später kam sie in die Arena zurück.

Ruud zieht ins Halbfinale ein

Gebracht hat dies allerdings nichts. Der 23 Jahre alte Ruud setzte sich in der Runde der letzten acht gegen Rune mit 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 durch und trifft nun am Freitag im Halbfinale auf Marin Cilic. Das zweite Semifinale bestreiten Rafael Nadal und Alexander Zverev.

Nach dem Match erklärte der 19-Jährige, in Zukunft seine Emotionen besser in den Griff bekommen zu wollen. Er bestritt allerdings, seine Mutter aus der Arena geschickt zu haben. „Ich habe meiner Mutter nicht gesagt, dass sie das Stadion verlassen soll. Das war nicht der Grund“, sagte er dem TV-Sender Discovery Plus.