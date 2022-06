Hertha BSC: Neuer Trainer fix! Sandro Schwarz kommt von Dinamo Moskasu

Sandro Schwarz ist neuer Trainer von Hertha BSC. Er kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Mainz.

Hertha BSC hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Sandro Schwarz wird das Team künftig an der Seitenlinie betreuen. Das gaben die Berliner am Donnerstagmorgen bekannt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der 43-Jährige kommt vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau, wo er am vergangenen Sonntag seinen Abschied verkündet hatte. In Berlin erhält Schwarz einen Kontrakt bis 2024.

Als Nachfolger von Felix Magath soll Schwarz bei der Hertha, die sich erst in der Relegation gegen den Zweitligisten Hamburger SV den Klassenerhalt gesichert hatte, den Neuanfang vorantreiben. Vor seiner Zeit bei Dynamo hatte er den FSV Mainz 05 von 2017 bis 2019 trainiert. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

In Moskau war Schwarz seit 2020 tätig gewesen und führte den Klub in der abgelaufenen Saison auf Platz drei der russischen Liga. Am vergangenen Sonntag verlor Schwarz das Pokalfinale gegen Spartak Moskau mit 1:2, bevor er seinen Abgang öffentlich machte.