Schwarz neuer Trainer bei Hertha BSC

Sandro Schwarz wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Dies teilten die Berliner am Donnerstag mit. Der 43-Jährige kommt vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau, wo er am vergangenen Sonntag seinen Abschied verkündet hatte. In Berlin erhält Schwarz einen Kontrakt bis 2024.