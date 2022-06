Anzeige

AEW Dynamite: Große Enthüllung nach Double or Nothing - Ikone fordert CM Punk Große Enthüllung bei WWE-Rivale AEW

Hiroshi Tanahashi fordert bei AEW / NJPW Forbidden Door CM Punk © NJPW

Martin Hoffmann

Eine lebende Legende fordert den neuen World Champion CM Punk: Bei AEW Dynamite wird Hiroshi Tanahashi als Herausforderer für Forbidden Door präsentiert.

Nach der Krönung des großen Comebacks folgt nun ein echtes „Dream Match“: Der neue AEW World Champion CM Punk trifft beim nächsten Pay Per View auf eine lebende Legende und einen der besten Wrestler der vergangenen beiden Jahrzehnte!

Bei der aktuellen Ausgabe von AEW Dynamite eröffnete Punk mit einem Six Man Tag Team Match die Show, zusammen mit dem Duo FTR besiegte er Max Caster und Austin und Colten Gunn, die Söhne von WWE-Hall-of-Famer Billy Gunn.

Anzeige

Im Anschluss präsentierte AEW Punk den Herausforderer Punks bei der nächsten Großveranstaltung Forbidden Door am 26. Juni: Bei dem von AEW und der japanischen Partnerliga NJPW gemeinsam veranstalteten Show trifft Punk in seiner Heimat Chicago auf „The Ace“ Hiroshi Tanahashi! (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Hiroshi Tanahashi: Das „Ace“ von NJPW fordert CM Punk

Der 45 Jahre alte Tanahashi prägt das japanische Wrestling seit seinem Debütjahr 1999, als er zusammen mit dem heutigen WWE-Star Shinsuke Nakamura das Nachwuchs-Dojo von NJPW durchlief. Tanahashi, Nakamura und der damals ebenfalls startende Katsuyori Shibata galten als „Die neuen drei Musketiere“, als Erben des Legendentrios „The Great Muta“ Keiji Muto, Masa Chono und Shinya Hashimoto. (Shinya Hashimoto: Japan-Idol bezahlte seinen Stolz mit dem Leben)

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Tanahashi wurde den Erwartungen vollauf gerecht: Er hielt den IWGP Heavyweight Title - den wichtigsten Titel Japans - achtmal und errang zahlreiche weitere Trophäen. auch in Mexiko und Europa. Er bestritt auch diverse USA-Ausflüge, unter anderem zur dort einst zweitgrößten Liga TNA (Impact Wrestling), wo er 2006 unter anderem auf AJ Styles traf.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

In der Heimat gilt Tanahashi als entscheidender Faktor bei der Überwindung einer großen Krise von NJPW und Wegbereiter einer neuen Erfolgsära, auf die sein mittlerweile noch erfolgreicherer Erbe Kazuchika Okada aufbauen konnte.

Das „Ace“ hat sich vor allem durch seine enorm starken Ringleistungen ausgezeichnet, die trotz fortschreitenden Alters und wachsender Verletzungsgeschichte weiterhin auf Weltklasse-Niveau sind. Der 45-Jährige und der zwei Jahre jüngere Punk werden den Anspruch haben, dahinter bei Forbidden Door nicht zurückzufallen.

Miro zurück, MJF meldet sich

Weitere zentrale Ereignisse der ersten Dynamite-Show nach dem Event Double or Nothing - gesendet aus dem Los Angeles Forum, der legendären alten Lakers-Heimat: Der zuletzt pausierende Miro feierte ein Comeback und einen klaren Sieg über den vertragslosen Johnny Elite (John Morrison).

Auch der Mann, der die AEW-Fans am Wochenende mit seiner echten oder vermeintlichen Boykott-Drohung in Atem gehalten hat, ließ von sich hören: MJF hielt eine als „Worked Shoot“ angelegte Rede, in der er sich über mangelnde Anerkennung beklagte und AEW-Boss Tony Khan aufforderte, ihn zu feuern.

Die weiteren Highlights:

- In einem großen und starbesetzten Ten Men Tag Team Match taten sich die Young Bucks und das Duo reDRagon mit dem bei NJPW aktiven Hünen Hikuleo geggen Matt Hardy, Christian Cage und Darby Allin sowie den Jurassic Express zusammen. Gewiss nicht zufälliges Ende: Die Young Bucks pinnten Jungle Boy vom Express und positionierten sich damit im Rennen um die von ihnen gehaltenen Tag-Team-Titel. Ursprünglich war Jeff Hardy statt Allin angekündigt, der frühere WWE-Champion wirkte aber schon bei Double or Nothing schwer angeschlagen.

Anzeige

- Im ersten Match nach seiner „offiziellen“ Vertragsunterschrift bei AEW mit dem Sieg über MJF fertigte Kraftpaket Wardlow JD Drake ab. Anschließend knüpfte der bei AEW als Anwalt auftretende Mark Sterling an den Runnin Gag der vergangenen Wochen an: Er ließ Wardlow eine Klage des Berufsverbands der Arena-Securitys überreichen, die von Wardlow wieder und wieder verprügelt worden waren. Wardlow verpasste dann natürlich auch dem Mann, der ihm die Klage überreichte, eine Powerbomb.

- In einem Tag Team Match besiegten Ruby Soho und Toni Storm Britt Baker und Jamie Hayter. Soho revanchierte sich dabei an Baker für die Niederlage im Finale des Owen Hart Foundation Tournament und pinnte sie nach ihrem Finisher Destination Unknown.

- Im abschließenden Match der Show triumphierte Ex-Champion Jon Moxley über den jungen Daniel Garcia von der Jericho Appreciation Society. Die Fehde der JAS gegen Moxley, Bryan Danielson, Eddie Kingston, Santana und Ortiz geht auch darüber hinaus weiter: Die fünf Publikumslieblinge forderten die „Sports Entertainer“ um Jericho nach dem blutigen „Anarchy in the Arena Match“ am Sonntag zur nächsten großen Schlacht: einem an die WCW-Tradition „War Games“ anknüpfenden „Blood-and-Guts“-Käfigmatch.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 1. Juni 2022:

CM Punk & FTR besiegen Max Caster & The Gunn Club

Anzeige

Miro besiegt Johnny Elite

The Young Bucks, reDRagon & Hikuleo besiegen The Jurassic Express, Christian Cage, Matt Hardy & Darby Allin

Wardlow besiegt JD Drake

Ruby Soho & Toni Storm besiegen Britt Baker & Jamie Hayter