FC Barcelona: Folgt Lewandowski? Dembélé, Coutinho und Griezmann setzten einst für Wechsel ihren Willen durch

Diesen Eindruck könnte man aktuell bei Robert Lewandowski gewinnen, der den FC Bayern nach den gescheiterten Vertragsverhandlungen trotz eines Kontrakts bis 2023 unbedingt verlassen und zu den Katalanen wechseln will.

Am Montag erreichte die Schlammschlacht einen neuen Höhepunkt, als der Stürmerstar bei der polnischen Nationalmannschaft unmissverständlich klarstellte, dass er nicht mehr für die Bayern auflaufen wolle .

Bayern: Lewandowski will nach Barcelona

„Was sicher ist: Meine Ära bei Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist“, erklärte der 33-Jährige. (Exklusiv! Kahn kontert Lewandowski)