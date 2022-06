NBA-Finals: Die historische Rache-Tour der Boston Celtics nach einem Tiefpunkt

Tatum-Butler-Showdown: Celtics ziehen in die Finals ein

Die Boston Celtics stehen zum ersten Mal seit 2010 wieder in den NBA-Finals. Auf dem Weg dorthin mussten sie einige Herausforderungen überwinden – und wollen nun ihre Revanche-Tour vollenden

Brooklyn, Milwaukee, Miami - auf ihrer Rache-Tournee hinein in die NBA-Finals haben die Boston Celtics nicht irgendwelche Teams aus dem Weg geräumt.

Denn der Weg in die Endspiel-Serie gegen die Golden State Warriors (Spiel 1 in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr) war steinig und von vielen Rückschlägen gezeichnet.

Celtics nehme Rache an Nets, Bucks und Heat

In den letzten drei Jahren scheiterten die als Mitfavorit gehandelten Celtics immer wieder in den Playoffs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Die Celtics schworen sich daraufhin, sich zu rächen – was ihnen in diesem Jahr gelingen sollte. Auf ihrer Revanche-Tour eliminierten sie eben jene Teams, gegen welche sie in den letzten drei Jahren rausflogen.