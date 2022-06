Serie A: Silvio Berlusconi will mit AC Monza nach Aufstieg Meister in Italien werden

Silvio Berlusconi feiert mit AC Monza den erstmaligen Aufstieg in die Serie A. Nun peilt der umstrittene Unternehmer den ganz großen Wurf an.

AC Monza, der Klub des viermaligen italienischen Ministerpräsidenten, ist zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Serie A aufgestiegen – und das auf höchstdramatische Art und Weise. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Monza folgt damit US Lecce und US Cremonese in die Serie A – und auch Berlusconi ist erstmals seit seinem Verkauf des Topklubs AC Mailand wieder in Italiens Eliteklasse vertreten.