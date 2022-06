Handball: Lindberg verlängert bei Füchsen Berlin erneut

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Rechtsaußen Hans Lindberg (40) um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Hauptstadtklub am Mittwoch mit. (NEWS: Alles zur Handball-Bundesliga)

Lindberg spielt seit 2016 für die Füchse und konnte in dieser Zeit einmal den IHF Super Globe gewinnen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der HBL)

In der laufenden Saison führt der Däne, Weltmeister von 2019, die Torschützenliste in der Bundesliga mit 217 Toren an. (SERVICE: die Tabelle der HBL)