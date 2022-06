Anzeige

Nations League: Spielplan, Gruppen, Abstieg, Modus, TV und Stream So läuft die Nations League 2022/23

Am Abend startet die dritte Ausgabe der Nations League. Die DFB-Elf muss erstmals am Samstag in Italien ran. Weitere Gegner sind England und Ungarn.

Highlight des Fußball-Jahres 2022 wird die Weltmeisterschaft im November und Dezember in Katar.

Zuvor steht für die europäischen Nationen die UEFA Nations League auf dem Programm, die am Abend mit der Partie Polen gegen Wales in ihre dritte Ausgabe startet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Die DFB-Elf bereitet sich derzeit in Herzogenaurach auf ihren reizvollen Viererpack in den kommenden zwei Wochen vor. (Pressekonferenz vom Dienstag)

Am Samstag muss die Truppe von Hansi Flick in Bologna gegen Italien ran, am 7. Juni folgt das Heimspiel in München gegen England. Am 11. Juni geht es in Budapest gegen Ungarn, ehe am 14. Juni in Mönchengladbach das Rückspiel gegen Italien angesetzt ist.

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zur Nations League 2022/23:

Wie funktioniert der Nations-League-Modus?

Es gibt drei Ligen mit je 16 Teams, die in vier Gruppen aufgeteilt sind, und eine vierte Liga mit sieben Mannschaften. Die Teams jeder Gruppe treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Somit bestreitet jedes Team der ersten drei Ligen sechs Gruppenspiele. Die Gruppenphase wird im Juni mit vier Spieltagen und im September 2022 mit zwei Spieltagen absolviert.

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Juni 2023 (Austragungsort noch offen, einer der vier Gruppensieger wird als Gastgeber bestimmt) ein Turnier mit Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale aus – der Gewinner darf sich Nations-League-Sieger nennen und bekommt einen Pokal. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf, die Tabellenletzten der Ligen A, B und C ab.

Welche Idee steckt hinter der UEFA Nations League?

Der Wettbewerb für Nationalmannschaften im Zweijahresrhythmus ersetzt weitgehend die bisher üblichen Test-Länderspiele und soll einen Anreiz zwischen den EM- und WM-Turnieren schaffen. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Die Nations League war eine Herzensangelegenheit des ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini. Ein Ligensystem aller Mannschaften mit Auf- und Abstieg und einem Qualifikationsanreiz bis hinunter zu den kleinsten Nationen - immer Wettbewerb also, niemals müder Test. Die damalige DFB-Spitze stimmte 2014 in Astana vergeblich gegen die Einführung.

Wer spielt in der Nations League mit?

Alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA - von A wie Albanien bis Z wie Zypern. Die Gruppen wurden am 16. Dezember 2021 in der Schweiz ausgelost, die Zusammensetzung der Ligen wurde durch Auf- und Abstieg der zweiten Ausgabe ermittelt.

Wer gewann die ersten beiden Ausgaben der Nations League?

Endrunden-Gastgeber Portugal gewann im Juni 2019 die erste Ausgabe dank eines 1:0-Finalsiegs gegen die Niederlande. Im Oktober 2021 triumphierte Frankreich in Italien mit 2:1 gegen Spanien.

Was passiert, wenn Deutschland absteigt?

Sollte sich Deutschland nach den Gruppenspielen auf dem letzten Platz der Gruppe 3 der Liga A wiederfinden, hätte das den Abstieg zur Folge.

Bei der nächsten Nations League müsste die deutsche Nationalmannschaft dann in der Liga B gegen nominell schwächere Gegner antreten und hätte folgerichtig bei der nächsten Austragung auch keine Chance, um den Gesamtsieg mitzuspielen, den nur die Gruppenersten der Liga A unter sich ausmachen.

Wie ist der Stand bei Testspielen?

Ihre Zahl wird kleiner, ganz wegfallen werden sie nicht. Und auch vor großen Turnieren wird es weiterhin Länderspiele zum Experimentieren geben.

Wann beginnt die Quali für die EM 2024?

Die Auslosung der Qualifikation für die EM 2024 findet am 9. Oktober in Frankfurt statt. Deutschland ist als Gastgeber bereits qualifiziert. Der Beginn der EM-Qualifikation wird im März 2023 sein, im November endet die Gruppenphase. Im März 2024 werden dann in den Playoffs die letzten Teilnehmer ermittelt.

Kann man sich über die Nations League für die EM 2024 qualifizieren?

Nicht direkt, aber: Über die Nations League können sich die Mannschaften für die Playoffs qualifizieren.

Die zwölf Gruppensieger der Ligen A, B und C der Nations League nehmen an den Playoffs teil, außer sie haben sich bereits über die Gruppenphase des Qualifikationswettbewerbs direkt für die EM-Endrunde qualifiziert. Sollte dies der Fall sein, bestreitet die am nächstbesten platzierte Mannschaft, die sich nicht direkt qualifiziert hat, die Playoffs.

Sollte es aus einer Liga weniger als vier mögliche Playoff-Teilnehmer geben, erhält der bestplatzierte Gruppensieger der D-Liga den Platz. Insgesamt drei EM-Plätze werden über die Playoffs ausgespielt.

Wie ist die Nations League im TV und Stream zu verfolgen?

RTL überträgt die Auswärtsspiele der deutschen Nationalmannschaft, aber auch ARD und ZDF haben sich ein Rechtepaket gesichert.

DAZN zeigt sämtliche Spiele der UEFA Nations League LIVE im Stream – bis auf die Partien mit deutscher Beteiligung.