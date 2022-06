Kein Fortnite im Appstore? Kein Problem! So könnt ihr trotzdem auf iOS zocken!

Fortnite auf iOS via Xbox Cloud Gaming

Denn es gibt einen Weg, die Entfernung aus dem Appstore zu umgehen. Alles was ihr dafür braucht, ist ein Microsoft-Konto. Der Techgigant hat das beliebte Battle Royale-Spiel vor Kurzem in das Programm ihres Dienstes mit dem Namen „Xbox Cloud Gaming“ hinzugefügt.

Mit diesem Dienst können Spiele per Streaming gezockt werden. Das funktioniert jetzt auch für Fortnite. Dafür müsst ihr auf eurem Mobilgerät einen Webbrowser öffnen und auf die Website Xbox.com/play gehen. Meldet euch dort mit eurem Microsoft-Konto an, wählt Fortnite an und schon startet das Spiel!